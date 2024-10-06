Бундеслига. 6-й тур

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – РБ Лейпциг 0:1

Гол: Опенда 59

"РБ Лейпцигу" пришлось серьезно постараться, чтобы уйти на международный перерыв со второй кряду победой в чемпионате. Этим вечером "красные быки" в Хайденхайме снова страдали в позиционной атаке, с трудом создавая угрозу впереди. Но в отличии от матчей с "Унионом" и "Санкт-Паули", свой гол все же нашли. А дальше были тоже не менее сомнительные финальные полчаса на встречных курсах, где команда Розе была далека от того, чтобы без проблем сохранить за собой результат.

Ожидая трудностей со взломом блока "Хайденхайма", Розе начал с Мусой и Вермереном в старте. Первому как и Симонсу дали свободу самовыражения – классический ход коуча, не решающего проблемы на системном уровне. А бельгиец должен был диктовать темп из глубины, с чем справился заметно хуже того же Кампля. Как итог – вялый первый тайм.

"Хайденхайм" пару раз угрожал со стандартов. А гости ответили одним единственным шансом после редкой быстро разыгранной атаки с участием Вермерена и Опенды, которые вывели Симонса на вратаря. Правда, на Хави висело сразу трое защитников, потому шансом переиграть Мюллера было мало. После перерыва темп гости немного подняли.

Пошло больше игры в одно-два касание, начались появляться небольшие зазоры. И буквально первой же такой дыркой с радостью воспользовался Опенда. Забежал в канал между Гимбером и Майнкой, принял пас от Нусы из глубины и застал кипера врасплох неожиданным ударом в ближний с острого угла. xG 0.09, но Мюллер умудрился пропустить.

В финальные полчаса игра наконец ожила. "РБ Лейпциг" наконец получил желанное пространство впереди, и у Опенды было еще два шанса для второго мяча. Но и "Хайденхайм" не пас задних. Гулачи пришлось делать двойной сейв после ударом Пирингера и Бека из пределов штрафной. Шеппнер мощно зарядил в перекладину ударом издали. Не без нервов, но РБ выстоял. 0:1. Результат есть, прогресс – минимальный. Но все же прослеживается.

Хайденхайм: Мюллер – Буш, Гимбер, Майнка – Траоре (Бек, 67), Шеппнер, Мэлоуни (Конте, 67), Ференбах – Ваннер (Шиммер, 83) – Кауфманн (Сиенза, 67), Пирингер (Бройниг, 83)

РБ Лейпциг: Гулачи – Раум (Гертрюйда, 69), Лукеба, Орбан, Клостерманн – Айдара (Хенрикс, 83), Вермерен (Зайвальд, 69) – Симонс (Баумгартнер, 76), Нуса – Опенда, Шешко (Поульсен, 76)