Германия
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Бундеслига. Айнтрахт – Бавария 3:3. Диверсант Мармуш оставляет Байерн ни с чем
2+1 от Мармуша обеспечивают орлам ничью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 6-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Бавария 3:3
Голы: Мармуш 22, 90+4, Экитике 35 – Ким Мин Чжэ 15, Упамекано 36, Олисе 53
Айнтрахт: Сантос – Теате, Кох, Тута, Кристенсен – Шаиби (Узун, 80), Ларссон (Гетце, 75), Схири (Дауд, 46), Кнауфф (Баойя, 75) – Мармуш, Экитике (Дина Эбимбе, 66)
Бавария: Нойер – Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Геррейру – Павлович, Киммих – Гнабри (Коман, 67), Мюллер, Олисе – Кейн (Тель, 72)
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