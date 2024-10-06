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Бундеслига. Айнтрахт – Бавария 3:3. Диверсант Мармуш оставляет Байерн ни с чем

Германия

2+1 от Мармуша обеспечивают орлам ничью

Бундеслига. Айнтрахт – Бавария 3:3. Диверсант Мармуш оставляет Байерн ни с чем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 6-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Бавария 3:3

Голы: Мармуш 22, 90+4, Экитике 35 – Ким Мин Чжэ 15, Упамекано 36, Олисе 53

Айнтрахт: Сантос – Теате, Кох, Тута, Кристенсен – Шаиби (Узун, 80), Ларссон (Гетце, 75), Схири (Дауд, 46), Кнауфф (Баойя, 75) – Мармуш, Экитике (Дина Эбимбе, 66)

Бавария: Нойер – Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Геррейру – Павлович, Киммих – Гнабри (Коман, 67), Мюллер, Олисе – Кейн (Тель, 72)

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