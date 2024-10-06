Бундеслига. 6-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Хоффенхайм 1:1

Гол: Демирович 90+9 – Жандре 44

Перед встречей с "Динамо" наш массовый зритель мог немного ближе познакомиться с тем цирком, что творится в защите "Хоффенхайма" в последние годы. Зинсхаймцы до матча с командой Шовковского шли на серии из 63 матчей, из которых только 3 завершили "всухую". И это имея Оливера Бауманна на воротах, который должен стать новым №1 Бундестим на время отсутствия тер Стегена.

Финальной нотой стал гениальный проигрыш "Вердеру" дома в матче, где команда Матараццо вела 3:0 в первом тайме. Увы, против киевлян эти разрывы в защите уже не были актуальными, ведь разрыв в уровне команде вышел на первый план. Но "Хоффенхайм" на этом не остановился, и едва не отыграл уже второй матч кряду на ноль.

Если бы это случилось против "Штутгарта", это было бы больше похоже на Голливуд, чем на спорт. Потому что такие проблемы не решаются за неделю или две. Заметно, что после Бремена Матараццо внес тактические коррективы в сторону защиты. И что поговорил с командой, которая с другим отношением вышла играть без мяча.

Но все же украсть победу на "Мерседес-Бенц" в равной борьбе с небольшим минусом было бы ту мач. "Швабы" явно не тянут календарь такой плотности. Блеснули тайм в Мадриде, инвестировали все силы посреди недели на "Спарту", но все равно остались без первой победы в ЛЧ. На один мощный перфоманс на неделю им хватало, теперь – цедят сильные отрезки каждые 3 дня.

Потому и ничья. Обидна ошибка Миттельштедта привела к тому, что "Штутгарт" проиграл первую половину, которую не должен был проигрывать. Явно не хватало сил и после перерыва. Вместо фирменных быстрых переходов центра поля – зависания в средней трети. И атака уже восстановившегося блока гостей. Но в концовке даже этот блок пал – банально из-за количества штурмов. 1:1. "Швабам" нужен перерыв.

Штутгарт: Нюбель – Шабо, Руо (Вагноман, 46), Чейз – Миттельштедт, Штиллер, Мийо (Ридер, 73), Каразор (Фюрих, 46), Левелинг (Вольтемаде, 73) – Ундав, Туре (Демирович, 62)

Хоффенхайм: Бауманн – Дрекслер (Чавес, 15), Штах, Акпогума – Жандре, Гриллич, Бисхоф (Тохумджу, 63), Прасс – Крамарич (Табакович, 73) – Бюльтер (Юрасек, 73), Гложек (Морстедт, 63)

На 90+9 Демирович не реализовал пенальти (вратарь)