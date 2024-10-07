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Альфонсо Дэвис высказался о своем будущем в Баварии
Игрок сфокусирован на собственных выступлениях
Getty Images/Global Images Ukraine
Контракт Альфонсо Дэвиса с мюнхенской "Баварией" истекает в июне 2025 года.
"Я сейчас не сосредоточен на этом. Я сфокусирован на том, чтобы оставаться в отличной форме и играть в футбол с клубом, в котором я сейчас нахожусь", — сказал Дэвис журналисту ESPN в послематчевом интервью.
23-летний левый защитник выступает за мюнхенский клуб с января 2019 года. Сейчас он является основным левым защитником в команде Венсана Компани.
"Я просто хочу помогать "Баварии" выигрывать", — подчеркнул Альфонсо Дэвис.
В этом сезоне Альфонсо Дэвис провел 8 матчей за "Баварию", имея в своем активе одну голевую передачу.
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