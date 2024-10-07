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Альфонсо Дэвис высказался о своем будущем в Баварии

Германия

Игрок сфокусирован на собственных выступлениях

Альфонсо Дэвис высказался о своем будущем в Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Контракт Альфонсо Дэвиса с мюнхенской "Баварией" истекает в июне 2025 года.

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"Я сейчас не сосредоточен на этом. Я сфокусирован на том, чтобы оставаться в отличной форме и играть в футбол с клубом, в котором я сейчас нахожусь", — сказал Дэвис журналисту ESPN в послематчевом интервью.

23-летний левый защитник выступает за мюнхенский клуб с января 2019 года. Сейчас он является основным левым защитником в команде Венсана Компани.

"Я просто хочу помогать "Баварии" выигрывать", — подчеркнул Альфонсо Дэвис.

В этом сезоне Альфонсо Дэвис провел 8 матчей за "Баварию", имея в своем активе одну голевую передачу.

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Андрей Журба
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