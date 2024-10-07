Венсан Компани о ничьей во Франкфурте: Давайте сохранять спокойствие

После хорошего старта сезона у "Баварии" произошли три подряд матча без побед. В последнем из этих поединков мюнхенцы потеряли три очка во Франкфурте с "Айнтрахтом" (3:3). Главный тренер баварцев отметил, что несмотря на неутешительный результат, он остался доволен игрой команды.

"Давайте сохранять спокойствие. Это было очень хорошее выступление нашей команды. Когда я вижу, сколько команда бегала, сколько у нас было моментов, то это было великолепное выступление. Я знаю, что в конечном итоге нас будут оценивать по результатам, но моя работа как тренера заключается также в том, чтобы интерпретировать их. И я думаю, если мы продолжим так играть, то будем праздновать еще много побед. Я достаточно опытен для того, чтобы знать, что если мы продолжим делать то, что мы делали сегодня, мы выйдем на следующий уровень", - заявил Венсан Компани.

Добавим, что после шести туров "Бавария" занимает первое место с 14 очками, опережая по дополнительным показателям "Лейпциг". Следующий матч мюнхенцы проведут 19 октября дома против "Штутгарта".