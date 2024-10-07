Тренер Лейпцига о победе над Хайденхаймом: Мы были вознаграждены за наши усилия. Это делает меня очень счастливым

Вчера "РБ Лейпциг" добыл три очка, переиграв на выезде "Хайденхайм" со счетом 0:1. Несмотря на то, что в еврокубках "быки" еще не почувствовали в этом сезоне вкус побед, в чемпионате все идет хорошо: 14 очков и второе место в турнирной таблице после шести туров. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Лейпцига" Марко Розе отметил, что итоговый счет в этой встрече полностью закономерен.

"Как и ожидалось, это была тяжелая игра - как всегда, в Хайденхайме. В первом тайме обе стороны боролись за моменты. Но нужно быть внимательным, чтобы не пропустить в перерыве и быть надежным в обороне. Мы очень хорошо настроились и хорошо начали второй тайм. Казалось, что мы повели в счете, но мы продолжали давить на газ и в конце концов открыли счет. После этого у нас были шансы сделать счет 2:0. Было понятно, что "Хайденхайм" пойдет вперед и будет прессинговать. Но нам удалось хорошо отбиться. Полная заслуга моей команды. В конце концов, нам действительно пришлось поработать для этого. "Хайденхайм" прижал нас и нам пришлось выложиться на полную, чтобы сохранить ворота "сухими". Петеру Гулачи пришлось сделать несколько сейвов. Мы были вознаграждены за наши усилия сегодня. Это делает меня очень счастливым", - заявил Марко Розе.

Добавим, что следующий матч "Лейпциг" сыграет 19 октября на выезде против "Майнца".