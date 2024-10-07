Двое игроков Баварии получили травмы и, вероятно, не присоединятся к национальным командам на октябрьские матчи

Левый вингер Матис Тель и нападающий Харри Кейн испытывают дискомфорт после игры против "Айнтрахта Франкфурта" (3:3).

Как сообщает Bayern & Germany, что Тель чувствует боль в плече. Но больше всего беспокоит состояние английского форварда, который уже отправился в сборную Англии. Английские медики проведут дополнительное обследование и установят точный диагноз.

Напомним, что центральный защитник "Баварии" Дайо Упамекано также пропустит октябрьские поединки сборной Франции.