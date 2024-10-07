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Двое игроков Баварии получили травмы и, вероятно, не присоединятся к национальным командам на октябрьские матчи
Плохие новости для команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер Матис Тель и нападающий Харри Кейн испытывают дискомфорт после игры против "Айнтрахта Франкфурта" (3:3).
Как сообщает Bayern & Germany, что Тель чувствует боль в плече. Но больше всего беспокоит состояние английского форварда, который уже отправился в сборную Англии. Английские медики проведут дополнительное обследование и установят точный диагноз.
Напомним, что центральный защитник "Баварии" Дайо Упамекано также
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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