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Бавария мечтает подписать немецкую звезду: Виртц - главная цель мюнхенцев
Об этом сообщает Sky Sport News
Getty Images_
Мюнхенская "Бавария" активно работает над усилением своего состава и, по информации Sky Sport News, главной целью клуба стал молодой и талантливый немецкий полузащитник Флориан Виртц из "Байера".
Руководство "Баварии" готово сделать все возможное, чтобы подписать Виртца следующим летом. Сам Флориан, а также его агенты, осведомлены об интересе мюнхенцев и клуб уже вступил в переговоры с окружением футболиста.
Напомним, что контракт Виртца с "Байером" рассчитан до 30 июня 2027 года.
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Источник:Sky Sport News
Опубликовал: Екатерина Власова
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