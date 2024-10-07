Бавария мечтает подписать немецкую звезду: Виртц - главная цель мюнхенцев

Мюнхенская "Бавария" активно работает над усилением своего состава и, по информации Sky Sport News, главной целью клуба стал молодой и талантливый немецкий полузащитник Флориан Виртц из "Байера".

Руководство "Баварии" готово сделать все возможное, чтобы подписать Виртца следующим летом. Сам Флориан, а также его агенты, осведомлены об интересе мюнхенцев и клуб уже вступил в переговоры с окружением футболиста.

Напомним, что контракт Виртца с "Байером" рассчитан до 30 июня 2027 года.