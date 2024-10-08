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Айнтрахт заинтересован в продлении контракта c нападающим клуба
Игроком интересуются английские клубы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий "Айнтрахт" хочет продлить контракт своего игрока до 2028 года с более высокой зарплатой. Действующий контракт рассчитан до 2027 года и не содержит пункт об отступных.
Если не произойдет ничего экстраординарного или не поступит предложение от топ-клуба, ожидается, что он останется зимой после идеального старта в этом сезоне Бундеслиги, - написал Плетенберг.
Некоторые источники сообщают, что за Мармушем на последнем матче против "Баварии" наблюдали скауты из "Арсенала", "Ливерпуля" и "Челси". Также интересуются игроком "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл Юнайтед" и "Вест Хэм".
Омар Мармуш пришёл в "Айнтрахт" свободным агентом в сезоне 2023/24. В этом сезоне нападающий за клуб забил 9 голов и отдал 6 ассистов во всех турнирах.
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