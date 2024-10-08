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Экс-нападающий Баварии и ПСЖ не планирует завершать карьеру
Игрок активно ищет новый клуб
Фото: twitter.com/FCBayern
Экс-нападающий «Баварии» и «ПСЖ» Эрик Максим Шупо-Мотинг хочет продолжать свою карьеру и пока не думает о ее завершении.
В последнее время Шупо-Мотинг отклонил предложения из Бразилии и Дубая. 35-летний форвард все еще ждет подходящего предложения и сейчас индивидуально тренируется и поддерживает собственную форму.
Напомним, что контракт Эрика Максима Шупо-Мотинга с «Баварией» закончился летом этого года. За мюнхенский клуб камерунец провел последние 4 сезона, сыграв 122 матча, в которых ему удалось забить 62 гола.
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