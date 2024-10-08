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Экс-нападающий Баварии и ПСЖ не планирует завершать карьеру

Германия

Игрок активно ищет новый клуб

Экс-нападающий Баварии и ПСЖ не планирует завершать карьеру

Фото: twitter.com/FCBayern

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Экс-нападающий «Баварии» и «ПСЖ» Эрик Максим Шупо-Мотинг хочет продолжать свою карьеру и пока не думает о ее завершении.

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В последнее время Шупо-Мотинг отклонил предложения из Бразилии и Дубая. 35-летний форвард все еще ждет подходящего предложения и сейчас индивидуально тренируется и поддерживает собственную форму.

Напомним, что контракт Эрика Максима Шупо-Мотинга с «Баварией» закончился летом этого года. За мюнхенский клуб камерунец провел последние 4 сезона, сыграв 122 матча, в которых ему удалось забить 62 гола.

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Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг “ПСЖ”
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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