Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сарагоса рассказал о том, не жалеет ли он о своем переходе в Баварию
Нет, я совсем не жалею об этом (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер Брайан Сарагоса рассказал о том, не жалеет ли он о своем переходе в "Баварию".
"Нет, я совсем не жалею об этом. Два года назад я играл во втором дивизионе, а потом "Бавария" подписала со мной контракт, так что это что-то невероятное для любого игрока в такой ситуации, все хотят играть там здесь. Так что нет, я совсем не жалею об этом".
Напомним, что Брайан присоединился к "Баварии" летом 2024 года из "Гранады" за 13 млн евро. В текущем сезоне футболист выступает за "Осасуну" на правах аренды.
Популярное сейчас
- Сыграют со 197 местом рейтинга FIFA. Сборная России нашла "соперников" на спаринги
- Довбик - маяк и бульдог Ромы, не поддерживающей его. Наши за границей. Италия
- Монфис вышел в четвертый круг Шанхая и приблизился к рекорду Федерера
- Бундеслига. Хронические проблемы Байера, убогий Дортмунд и новая звезда волков
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine