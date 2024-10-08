Левый вингер Брайан Сарагоса рассказал о том, не жалеет ли он о своем переходе в "Баварию".

"Нет, я совсем не жалею об этом. Два года назад я играл во втором дивизионе, а потом "Бавария" подписала со мной контракт, так что это что-то невероятное для любого игрока в такой ситуации, все хотят играть там здесь. Так что нет, я совсем не жалею об этом".

Напомним, что Брайан присоединился к "Баварии" летом 2024 года из "Гранады" за 13 млн евро. В текущем сезоне футболист выступает за "Осасуну" на правах аренды.