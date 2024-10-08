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Новичок Баварии, за которого клуб отдал 50 млн евро, - о недостаточном игровом времени: Я борюся за свій шанс

Германия

Футболист высказался по этому поводу

Новичок Баварии, за которого клуб отдал 50 млн евро, - о недостаточном игровом времени: Я борюся за свій шанс

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Баварии" Жоау Пальинья, который перешел в мюнхенский клуб за 50 миллионов евро, прокомментировал то, что пока не получает достаточно игрового времени.

"Мое время еще наступит потому, что я упорно работаю каждый день. Я борюсь за свой шанс. Честно говоря, меня не интересуют разговоры о том, что я теряю терпение", - сказал игрок.

Напомним, что в текущем сезоне футболист сыграл 6 матчей - 154 минуты.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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