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Леверкузенский Байер планирует предложить контракт своему ключевому игроку

Германия

Звезда клуба подпишет новый контракт

Леверкузенский Байер планирует предложить контракт своему ключевому игроку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер Леверкузен" планирует предложить новый контракт для своего ключевого звездного игрока.

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21-летний Флориан Вирц готов переподписать соглашение с леверкузенским "Байером", продлив свой контракт с клубом на еще один год до 2028 года. Игрок и его представители поддерживают постоянную связь с клубом. Игрок считает, что остаться в команде Хаби Алонсо — это лучший вариант для развития его карьеры.

Флориан Вирц является лидером "Байера", отыграв 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 6 забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Андрей Журба
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