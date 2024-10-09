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Леверкузенский Байер планирует предложить контракт своему ключевому игроку
Звезда клуба подпишет новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер Леверкузен" планирует предложить новый контракт для своего ключевого звездного игрока.
21-летний Флориан Вирц готов переподписать соглашение с леверкузенским "Байером", продлив свой контракт с клубом на еще один год до 2028 года. Игрок и его представители поддерживают постоянную связь с клубом. Игрок считает, что остаться в команде Хаби Алонсо — это лучший вариант для развития его карьеры.
Флориан Вирц является лидером "Байера", отыграв 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отметился 6 забитыми мячами и одной голевой передачей.
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