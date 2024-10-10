Франкфуртский Айнтрахт продлил контракт со своим голкипером

Кауа Сантос присоединился к "Айнтрахту" летом прошлого года. В этом сезоне голкипер дебютировал за основную команду, поскольку Кевин Трапп получил травму в начале кампании. Руководство "орлов" были приятно впечатлены игрой бразильца и продлило с ним контракт до конца июня 2030 года.

"Я очень рад быть здесь и продлить свой контракт. Я буду продолжать упорно работать и хочу достичь больших успехов с "Айнтрахтом"", - заявил футболист после продления соглашения.

Добавим, что в этом Кауа Сантос провел 6 матчей, где пропустил 10 голов и в одном поединке голкипер сыграл на ноль.