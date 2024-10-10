  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Франкфуртский Айнтрахт продлил контракт со своим голкипером
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франкфуртский Айнтрахт продлил контракт со своим голкипером

Германия

Об этом говорится на сайте клуба

Франкфуртский Айнтрахт продлил контракт со своим голкипером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кауа Сантос присоединился к "Айнтрахту" летом прошлого года. В этом сезоне голкипер дебютировал за основную команду, поскольку Кевин Трапп получил травму в начале кампании. Руководство "орлов" были приятно впечатлены игрой бразильца и продлило с ним контракт до конца июня 2030 года.

"Я очень рад быть здесь и продлить свой контракт. Я буду продолжать упорно работать и хочу достичь больших успехов с "Айнтрахтом"", - заявил футболист после продления соглашения.

Добавим, что в этом Кауа Сантос провел 6 матчей, где пропустил 10 голов и в одном поединке голкипер сыграл на ноль.

По теме
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд активировала опцию выкупа в сделке об аренде игрока из Манчестер Сити
yellow-arrow
Агенты нападающего РБ Лейпцига начали переговоры с клубами АПЛ о возможном трансфере
yellow-arrow
Леверкузенский Байер планирует предложить контракт своему ключевому игроку
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Айнтрах
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости