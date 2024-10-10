Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Дортмунд активировала опцию выкупа в сделке об аренде игрока из Манчестер Сити
Игрок остается в Дортмунде
Фото: ФК Боруссія Д
"Боруссия Дортмунд" активировала опцию выкупа 22-летнего правого защитника Яна Коуту, которого они арендовали из "Манчестер Сити" этим летом.
По словам Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" получит около 30 миллионов с учетом бонусов.
Бывший одноклубник Довбыка и Цыганкова теперь является полноценным игроком "шмелей". За дортмундскую "Боруссию" Ян Коуту уже выходил на поле в 7 матчах во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей в Кубке Германии.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Поздравляю Де Росси, который очень хотел его заполучить". Итальянский тренер предсказал, сколько голов забьёт Довбик за сезон
- Экс-футболиста АПЛ нашли мертвым в бассейне в Греции. Ему было 31
- Сабо: В Челси увидели, что Мудрик – игрок среднего уровня. Михаила не учили защищаться. Это беда наших футболистов
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн