Боруссия Дортмунд активировала опцию выкупа в сделке об аренде игрока из Манчестер Сити

"Боруссия Дортмунд" активировала опцию выкупа 22-летнего правого защитника Яна Коуту, которого они арендовали из "Манчестер Сити" этим летом.

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По словам Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" получит около 30 миллионов с учетом бонусов.

Бывший одноклубник Довбыка и Цыганкова теперь является полноценным игроком "шмелей". За дортмундскую "Боруссию" Ян Коуту уже выходил на поле в 7 матчах во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей в Кубке Германии.