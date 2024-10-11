Юрген Клопп возвращается в футбол! Правда, этот камбэк вас расстроит

Признавайтесь, вы скучали по самому крутому и наиболее эмоциональному персонажу в современном футболе? Если да, то у меня для вас прекрасные новости - Юрген Клопп снова при деле. Правда, немецкий специалист до сих пор не чувствует готовности вернулся к непосредственно тренерской работе, поэтому и выбрал вариант с административной должностью в компании "Ред Булл".

Почему все так соскучились по Клоппу?

Вероятно, можно даже не напоминать, что крайним местом работы Клоппа был "Ливерпуль". За девять лет под его руководством команда собрала солидную коллекцию трофеев: победа в Лиге чемпионов (+ было еще два проигранных финала), чемпионство АПЛ, триумф в Кубке Англии, две виктории в Кубке английской лиги, завоевание Суперкубка УЕФА и первый в истории "мерсисайдцев" клубный чемпионат мира.

Однако главное достижение немца закладывается в том, что он наконец вернул "Ливерпуль" в когорту топовых клубов мира! "Красные" находились в длительном кризисе десятилетиями... чего только стоит 30-летняя засуха без золота национального первенства. Но Клопп сменил насмешки конкурентов на зависть и страх. Его коллектив был единственным, кто навязывал конкуренцию Ман Сити, несмотря на колоссальную разницу финансовых возможностей. Да что там разницу - пропасть!

Ну и нельзя не заметить, что Ливерпуль времен Клоппа обожали нейтральные фанаты. Причин для этого есть множество. Тут вам и сумасшедшие камбэки (передаем привет "Барсе" и "Боруссии"), и зрелищный стиль игры, и неподдельная экспрессия Клоппа, которой он заражал своих подопечных. И это еще далеко не весь список, но уже очевидно к чему я веду - когда Юрген ушел из Ливерпуля, намекнув о возможном завершении карьеры в целом, то грустить начали и фанаты за пределами графства Мерсисайд. Мировой футбол не выдержал бы потерю такого яркого персонажа, их и так осталось не слишком много ...

Где Юрген пропадал эти полгода?

Клопп ушел из "Ливерпуля" по окончании прошлого сезона. Ему тогда устроили эмоциональную прощальную церемонию после последнего тура, а сам Юрген на прощание пел простенькую кричалку о новом тренере, которым стал Арне Слот. О том, что немец покинет "Энфилд" он объявил еще в начале 2024 года. По словам тренера, он очень устал как морально, так и физически.

В начале этого лета Юрген ушел в полугодовой отпуск, которым наслаждался сполна: он проводил время с семьей на курортах, сгонял на финал Лиги чемпионов в Лондон, где поддерживал свой бывший клуб - дортмундскую "Боруссию", посетил теннисный травяной турнир на Мальорке, послушал концерт известной поп-певицы Тейлор Свифт в Ливерпуле, колесил по городам Германии вовремя Евро-2024, а также съездил на Параолимпиаду в Париж. Плюс Клопп начал увлекаться и активно играть в падел-теннис.

На одном из своих интервью Клопп утверждал, что хотел бы отдохнуть от тренерской деятельности около года. Когда в июле ему поступило предложение возглавить сборную США и готовить ее к домашнему чемпионату мира, он отказался. Также британские СМИ называли Юргена одним из главных кандидатов на должность коуча сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта, но позже издание "The Telegraph" сообщило, что немец не возглавит команду, по вышеописанной причине. А вот как эти трансферные слухи вокруг себя прокомментировал сам тренер:

"Неважно, кто меня позовет: в своем заявлении об отставке я сказал, что не буду тренировать ни одну страну или клуб в течение года. Некоторые, видимо, пропустили эту часть. Буквально на следующий день кто-то позвонил, и я сказал: "Вы с ума сошли? Я только вчера это объяснял". На данный момент я исключаю свое возвращение к тренерской карьере".

Однако в сентябре Юрген неожиданно вернулся к тренерской работе! Правда, есть нюанс - это было всего на один поединок. Он возглавил команду бывшего футболиста дортмундской "Боруссии" Якуба Блащиковского (это был прощальный матч для поляка).

После этого матча Клопп, отвечая на вопросы прессы, заявил, что не скучает по тренерской работе, но ему очень не хватает людей, с которыми он работал в "Ливерпуле".

Новый вызов для Клоппа

Ну а теперь перейдем к самому интересному вопросу: что же это за "не тренерская" должность, которую теперь будет занимать немец? Поэтому раскрываем карты - он стал глобальным руководителем футбольного направления "Ред Булл". Немец будет консультировать все команды, которые принадлежат этому концерну ("РБ Лейпциг", "Ред Булл Зальцбург", "Брагантино", "Нью-Йорк Ред Буллз", "Линферинг"). В сферу ответственности Юргена входят вопросы тренерской работы, трансферов, развития талантливых футболистов. Клопп начнет работу с 1 января 2025 года.

"Хочу развивать, совершенствовать и поддерживать невероятные футбольные таланты, которые есть в нашем распоряжении", - сказал немец после официального объявления. Интересен еще один курьезный факт. Когда в июне появились первые слухи о назначении Клоппа на эту должность, то его агент иронично назвал это "полной чушью".

Когда Клопп вернется к тренерству?

Вероятно, фанаты Юргена расстроились из-за того, как именно немец вернулся футбол, ведь все мы ждем его именно на тренерском мостике! Однако это еще не все новости. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в контракте Клоппа с "Ред Булл" прописана опция, которая дает ему возможность покинуть концерн ради работы в сборной Германии. Теперь стало очевидно, что с новым тренером руководители "Бундестим" уже определились на сто процентов.

Еще в сентябре спортивный директор сборной Германии Руди Феллер говорил:

"Если Юлиан Нагельсман в какой-то момент решит, что для него лучше снова тренировать топ-клуб Европы или Германии, то, конечно же, мы не пройдем мимо кандидатуры Юргена Клоппа".

Нынешний контракт Нагельсмана со сборной Германии истекает в 2026 году. Поэтому некоторые немецкие инсайдеры сообщают, что Юлиан свозит команду на чемпионат мира, после чего объявит об уходе из сборной.

Старый знакомый на новом месте

Ну а напоследок расскажем вам о крутом, но случайном стечении обстоятельств... а, возможно, и не случайном - решайте сами! Помните вышеописанную цитату Клоппа, где он сказал, что не скучает по тренерству, но скучает по бывшим коллегам? А теперь угадайте, кто занимает должность главного тренера "РБ Зальцбург"? Правильно, Пепейн Лейндерс - бывший помощник Клоппа в "Ливерпуле".

Правда, на новом месте у Лейндерса дела идут не очень хорошо. "Зальцбург" дважды проиграл в Лиге чемпионов с общим счетом "0:7". А в чемпионате Австрии клуб занимает лишь пятое место (однако имеет два матча в запасе). Чего только стоит разгромное поражение от "Штурма" (0:5). Кто знает, может Лейндерс и не продержится до прихода своего наставника в январе.

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