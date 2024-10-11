Экс-игрок Ливерпуля может снова оказаться в Германии

Бывший игрок "Ливерпуля" Жоэль Матип может снова оказаться в Германии. Ранее им активно интересовался леверкузенский "Байер", "Эвертон" и другие клубы АПЛ.

Известно, что 33-летний центральный защитник может вернуться в свой родной "Шальке", воспитанником которого он является. Матип провел 258 матчей за клуб из Гельзенкирхена, прежде чем присоединиться к "Ливерпулю" в 2016 году.

Сейчас "Шальке" выступает во Второй Бундеслиге, однако, несмотря на нынешние обстоятельства, руководство клуба надеется, что им удастся подписать Жоэля Матипа в качестве свободного агента. Их представители уже провели предварительные переговоры с окружением игрока, однако стороны еще не пришли к согласию.

Напомним, что летом этого года Матип покинул "Ливерпуль" после окончания контракта с клубом. Сейчас камерунский защитник является свободным агентом и ищет новую команду.