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Экс-игрок Ливерпуля может снова оказаться в Германии
Клуб Второй Бундеслиги планирует эмоциональное возвращение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Ливерпуля" Жоэль Матип может снова оказаться в Германии. Ранее им активно интересовался леверкузенский "Байер", "Эвертон" и другие клубы АПЛ.
Известно, что 33-летний центральный защитник может вернуться в свой родной "Шальке", воспитанником которого он является. Матип провел 258 матчей за клуб из Гельзенкирхена, прежде чем присоединиться к "Ливерпулю" в 2016 году.
Сейчас "Шальке" выступает во Второй Бундеслиге, однако, несмотря на нынешние обстоятельства, руководство клуба надеется, что им удастся подписать Жоэля Матипа в качестве свободного агента. Их представители уже провели предварительные переговоры с окружением игрока, однако стороны еще не пришли к согласию.
Напомним, что летом этого года Матип покинул "Ливерпуль" после окончания контракта с клубом. Сейчас камерунский защитник является свободным агентом и ищет новую команду.
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