Кёльн устроил прощальный матч для Лукаса Подольски. Игрок попрощался с клубом

Немецкий "Кёльн", играющий во второй Бундеслиге, устроил прощальный матч для Лукаса Подольски.

Немецкий клуб устроил игру с польским клубом "Гурник Забже". Со счётом 3:5 сильнее оказалась польская команда.

Подольски после матча попрощался с фанатами и поднимался на трибуну.

"Кёльн" выложил видео с прощанием игрока.

Также болельщики в соцсети X выставили видео с игроком на трибуне. Польский игрок держал файер.

Always one of us, legend! Enjoy your retirement.

Lukas Podolski after his ‘farewell match’ FC Köln vs Gornik Zabrze tonight! ???????????? pic.twitter.com/wHX6ZHE7Uv