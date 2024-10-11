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Кёльн устроил прощальный матч для Лукаса Подольски. Игрок попрощался с клубом
В этом клубе он начинал карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий "Кёльн", играющий во второй Бундеслиге, устроил прощальный матч для Лукаса Подольски.
Немецкий клуб устроил игру с польским клубом "Гурник Забже". Со счётом 3:5 сильнее оказалась польская команда.
Подольски после матча попрощался с фанатами и поднимался на трибуну.
"Кёльн" выложил видео с прощанием игрока.
???????? @Podolski10— 1. FC Köln (@fckoeln) October 10, 2024
___#effzeh #effZEHN pic.twitter.com/e0Cgc69L0U
Также болельщики в соцсети X выставили видео с игроком на трибуне. Польский игрок держал файер.
Always one of us, legend! Enjoy your retirement.— ???????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? (@thecasualultra) October 10, 2024
Lukas Podolski after his ‘farewell match’ FC Köln vs Gornik Zabrze tonight! ???????????? pic.twitter.com/wHX6ZHE7Uv
Лукас Подольски – воспитанник "Кёльна". В 1995 году присоединился к академии клуба. В ноябре 2003 года его перевели в основную команду, в которой он играл до 2006 года.
Позже 3 года поиграл в "Баварии" и снова вернулся в "Кёльн".
Нападающий играл за лондонский "Арсенал", миланский "Интер", турецкие "Галатасарай" и "Антальяспор", а также японский "Виссел Кобе". Последний клуб поляка – "Гурник Забже".
По информации TransferMarkt контракт игрока с клубом до 2025 года.
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