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Кёльн устроил прощальный матч для Лукаса Подольски. Игрок попрощался с клубом

Германия

В этом клубе он начинал карьеру

Кёльн устроил прощальный матч для Лукаса Подольски. Игрок попрощался с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий "Кёльн", играющий во второй Бундеслиге, устроил прощальный матч для Лукаса Подольски.

Немецкий клуб устроил игру с польским клубом "Гурник Забже". Со счётом 3:5 сильнее оказалась польская команда.

Подольски после матча попрощался с фанатами и поднимался на трибуну.

"Кёльн" выложил видео с прощанием игрока.

Также болельщики в соцсети X выставили видео с игроком на трибуне. Польский игрок держал файер.

Лукас Подольски – воспитанник "Кёльна". В 1995 году присоединился к академии клуба. В ноябре 2003 года его перевели в основную команду, в которой он играл до 2006 года.

Позже 3 года поиграл в "Баварии" и снова вернулся в "Кёльн".

Нападающий играл за лондонский "Арсенал", миланский "Интер", турецкие "Галатасарай" и "Антальяспор", а также японский "Виссел Кобе". Последний клуб поляка – "Гурник Забже".

По информации TransferMarkt контракт игрока с клубом до 2025 года.

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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