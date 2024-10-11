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Исполнительный директор Баварии - о возможной забастовке игроков: Не слишком правильно, что этим угрожают
Ян-Дитер Дрессен высказался по поводу возможной забастовки футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Исполнительный директор "Баварии" Ян-Дитер Дрессен удивлен тем, что некоторые футболисты угрожают забастовкой из-за цельного календаря матчей.
"Не слишком правильно, что забастовкой угрожают те, кто находится в топе рейтинга зарплат. Есть много ребят, которые ничего о забастовке не говорят. Бесспорно, игрокам трудно.
У "Баварии" 16 или 18 игроков своих сборных, которые сейчас тратят много времени в переездах, и нам нужно заботиться об их здоровье", - сказал Дрессен.
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