Исполнительный директор Баварии - о возможной забастовке игроков: Не слишком правильно, что этим угрожают

Исполнительный директор "Баварии" Ян-Дитер Дрессен удивлен тем, что некоторые футболисты угрожают забастовкой из-за цельного календаря матчей.

"Не слишком правильно, что забастовкой угрожают те, кто находится в топе рейтинга зарплат. Есть много ребят, которые ничего о забастовке не говорят. Бесспорно, игрокам трудно.

У "Баварии" 16 или 18 игроков своих сборных, которые сейчас тратят много времени в переездах, и нам нужно заботиться об их здоровье", - сказал Дрессен.

