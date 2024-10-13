Хайденхайм хочет продлить контракт с игроком сборной США

Журналист Sky Sports Germany Флориан Плетенберг , пишет, что "Хайденхайм", играющий в Лиге Конференций хочет продлить контракт со своим звёздным игроком Леннардо Мэлони, контракт которого заканчивается летом.

Плетенберг пишет, что у игрока сборной США есть варианты продолжения карьеры.

У Мэлони есть другие интересные варианты. Зимний трансфер не исключен, так как Хайденхайм рискует потерять его в качестве свободного агента летом, - сообщает журналист.

Леннардо Мэлони перешёл свободным агентом в "Хайденхайм" из "Боруссии Дормунд" в 2022 году. Опорный полузащитник провёл в этом сезоне 10 игр во всех турнирах команды. TransferMarkt оценивает игрока в 5 млн евро.