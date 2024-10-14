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Менхенгладбахская Боруссия может продать своего центрального защитника в зимнее трансферное окно

Германия

Об этом сообщает Frankfurter Rundschau

Менхенгладбахская Боруссия может продать своего центрального защитника в зимнее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Менхенгладбахская "Боруссия" имеет слабый старт сезона: 6 очков после шести туров и 14-е место в турнирной таблице. "Жеребцы" пропустили десять голов, многие из них из-за индивидуальных ошибок в обороне. Болельщики все больше разочарованы тем, что руководство клуба не сделало ни одного трансфера защитника во время прошлого летнего трансферного окна. Они искали центрального защитника, который также может сыграть на позиции левого защитника, но ко дню дедлайна подходящего игрока так и не было найдено.

Сообщается, что этой зимой в обороне Гладбаха могут произойти первые изменения, хотя и в виде ухода. Марвин Фридрих надеется получить больше игрового времени и, как говорят, уже получил несколько запросов. "Боруссия" будет открыта к трансферу, если будет найдена замена центральному защитнику. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года, а по данным transfermarkt, его стоимость составляет 3,5 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Марвин Фридрих сыграл в трех матчах и ни разу не появлялся на поле со стартовых минут.

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Боруссия (Менхенгладбах)
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Источник:
Frankfurter Rundschau
Опубликовал: Александр Гресь
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