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Защитник Баварии восстановился от травмы. Готов помочь команде в субботу
Оптимистичный прогноз
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Баварии" Дайо Упамекано восстановился от травмы и приступил к индивидуальным тренировкам.
По информации журналиста, пишущего о "Баварии", защитник надеется быть готовым к субботнему матчу против "Штутгарта".
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Упамекано получил травму во время матча с "Айнтрахтом" в начале октября. Из-за этого защитник пропустил матчи сборной Франции в Лиге Наций.
В этом сезоне Упамекано провёл за "Баварию" 9 игр во всех турнирах в которых забил 1 гол. В Бундеслиге "Бавария" в данный момент делит первую строчку с "РБ Лейпцигом". Оба клуба набрали по 14 очков.
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