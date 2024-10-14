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Защитник Баварии восстановился от травмы. Готов помочь команде в субботу

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Защитник Баварии восстановился от травмы. Готов помочь команде в субботу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Баварии" Дайо Упамекано восстановился от травмы и приступил к индивидуальным тренировкам.

По информации журналиста, пишущего о "Баварии", защитник надеется быть готовым к субботнему матчу против "Штутгарта".

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Упамекано получил травму во время матча с "Айнтрахтом" в начале октября. Из-за этого защитник пропустил матчи сборной Франции в Лиге Наций.

В этом сезоне Упамекано провёл за "Баварию" 9 игр во всех турнирах в которых забил 1 гол. В Бундеслиге "Бавария" в данный момент делит первую строчку с "РБ Лейпцигом". Оба клуба набрали по 14 очков.

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Бавария (Мюнхен) Дайо Упамекано
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Владислав Прийменко
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