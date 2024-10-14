Защитник Баварии восстановился от травмы. Готов помочь команде в субботу

Защитник "Баварии" Дайо Упамекано восстановился от травмы и приступил к индивидуальным тренировкам.

По информации журналиста, пишущего о "Баварии", защитник надеется быть готовым к субботнему матчу против "Штутгарта".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Упамекано получил травму во время матча с "Айнтрахтом" в начале октября. Из-за этого защитник пропустил матчи сборной Франции в Лиге Наций.

В этом сезоне Упамекано провёл за "Баварию" 9 игр во всех турнирах в которых забил 1 гол. В Бундеслиге "Бавария" в данный момент делит первую строчку с "РБ Лейпцигом". Оба клуба набрали по 14 очков.