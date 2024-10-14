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"Я надеялся, что это неправда". Экс-игрок Боруссии разозлился из-за нового места работы Юргена Клоппа

Германия
"Я надеялся, что это неправда". Экс-игрок Боруссии разозлился из-за нового места работы Юргена Клоппа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуля" Юрген Клопп спровоцировал спор, получив руководящую должность в системе клубов "Ред Булл". Решение Клоппа восприняли неоднозначно в Германии, особенно среди болельщиков "Боруссии Дортмунд", которые считают, что их бывший босс предал их ценности.

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Влияние "Ред Булл" на немецкий футбол из-за существования клуба "РБ Лейпциг", по мнению определенных людей, является контроверсионным. Среди тех, кто был разочарован из-за новостей о новой работе Клоппа, стал бывший игрок "Боруссии Дортмунд", который работал под руководством Юргена Клоппа с 2009 по 2015 год — Кевин Гроскройц.

"Это уже как-то выглядит не очень понятно. Я надеялся, что это неправда, что это фейковые новости. Это был шок, мне было грустно", — цитирует Гроскройца издание FourFourTwo.

"Когда мы встретимся, я скажу ему лично, что я считаю не слишком хорошей идеей то, что он решил взяться за это дело. Несмотря на это, он всегда останется моим другом, это просто факт. Ему всегда рады дома".

Напомним, что Юрген Клопп станет новым глобальным руководителем футбола в системе "Ред Булл". К своим обязанностям Клопп приступит с 1 января 2025 года.

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Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Кевин Гросскройц
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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Андрей Журба
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