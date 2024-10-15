Мюнхенская "Бавария" готова начать переговоры о продлении контракта со своим вратарем Свеном Ульрайхом. У 36-летнего немца контракт истекает в конце этого сезона.

Ожидается, что первые переговоры о возможном продлении контракта Свена Ульрайха с "Баварией" состоятся уже в ноябре. Стороны будут обсуждать возможность продления соглашения, которое сейчас действует до конца этого сезона, на один год.

Будущее Ульрайха также зависит от того, продлит ли свой контракт Мануэль Нойер. Если Нойер продлит контракт с мюнхенским клубом, то вратарь сборной Израиля Даниэль Перетц, вероятнее всего, отправится в аренду.

В этом сезоне Свен Ульрайх отыграл на ноль один матч в Бундеслиге и вышел на 45 минут в матче Лиги чемпионов против загребского "Динамо".