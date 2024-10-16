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Косметическое изменение? Бавария решила обновить свой логотип

Германия
Обновлено

Незначительные изменения

Косметическое изменение? Бавария решила обновить свой логотип

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" решила обновить свой логотип.

Дизайн лого остался неизменным, однако красный и синий цвета стали более насыщенными.

Напомним, что "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 14 очков по итогам шести туров.

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Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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