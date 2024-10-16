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Косметическое изменение? Бавария решила обновить свой логотип
Незначительные изменения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" решила обновить свой логотип.
Дизайн лого остался неизменным, однако красный и синий цвета стали более насыщенными.
Bayern have slightly updated their logo colours. The new logo keeps the same design and only has a change in colour. Both the red and blue tones have been adjusted to be slightly brighter than the old logo [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/bDfXHJjhRw— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 16, 2024
Напомним, что "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 14 очков по итогам шести туров.
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