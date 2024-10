Косметическое изменение? Бавария решила обновить свой логотип

Мюнхенская "Бавария" решила обновить свой логотип.

Дизайн лого остался неизменным, однако красный и синий цвета стали более насыщенными.

Bayern have slightly updated their logo colours. The new logo keeps the same design and only has a change in colour. Both the red and blue tones have been adjusted to be slightly brighter than the old logo [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/bDfXHJjhRw