  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Румменигге консультировался с Гвардиолой относительно назначения Венсана Компани на должность тренера Баварии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Румменигге консультировался с Гвардиолой относительно назначения Венсана Компани на должность тренера Баварии

Германия

Немец уверен в правильности своего решения

Румменигге консультировался с Гвардиолой относительно назначения Венсана Компани на должность тренера Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" очень долго искала нового тренера после того, как решила расстаться с Томасом Тухелем. Немалое количество кандидатов не было заинтересовано в работе в немецком клубе. Затем стало известно, что выбор пал на Компани, который ранее возглавлял "Бернли". Бывший функционер "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в интервью Kicker утверждает, что назначение бельгийца было правильным решение для команды.

"Я очень счастлив, потому что мы вернулись к определенной положительной игровой культуре. Мне нравится высокий прессинг. Я вспоминаю времена Юппа Хайнкеса, Пепа Гвардиолы, Карло Анчелотти или Ханси Флика. Тогда мы наслаждались своеобразным радостным футболом. Наша игра снова стала привлекательной. Я думаю, что Компани - это удача для нас. Иногда судьба помогает. Количество отказов, с которыми, к сожалению, пришлось столкнуться Эберлу, означало, что мы получили именно того тренера, который нам был нужен. Такой стиль игры нравится команде и болельщикам. Футбол должен дарить радость. Вот почему дети играют в футбол. Сейчас вы можете увидеть это в нашей команде. Эберл попросил меня поговорить с Гвардиолой, потому что я его друг. Я сказал Пепу, что мне нужен честный анализ. Мы говорили по телефону почти два часа. Если коротко: он сказал, что абсолютно убежден, что Компани - правильный тренер для "Баварии"", - заявил Карл-Хайнц Румменигге.

Добавим, что мюнхенцы с 14 очками пока лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, однако столько же пунктов имеет "РБ Лейпциг". Следующий матч "Бавария" проведет 19 октября дома против "Штутгарта".

По теме
yellow-arrow
Нойер отреагировал на полноценный дебют одноклубника в сборной Германии
yellow-arrow
Косметическое изменение? Бавария решила обновить свой логотип
yellow-arrow
Бавария готова начать переговоры о продлении контракта со своим вратарем
Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости