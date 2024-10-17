Румменигге консультировался с Гвардиолой относительно назначения Венсана Компани на должность тренера Баварии

Мюнхенская "Бавария" очень долго искала нового тренера после того, как решила расстаться с Томасом Тухелем. Немалое количество кандидатов не было заинтересовано в работе в немецком клубе. Затем стало известно, что выбор пал на Компани, который ранее возглавлял "Бернли". Бывший функционер "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в интервью Kicker утверждает, что назначение бельгийца было правильным решение для команды.

"Я очень счастлив, потому что мы вернулись к определенной положительной игровой культуре. Мне нравится высокий прессинг. Я вспоминаю времена Юппа Хайнкеса, Пепа Гвардиолы, Карло Анчелотти или Ханси Флика. Тогда мы наслаждались своеобразным радостным футболом. Наша игра снова стала привлекательной. Я думаю, что Компани - это удача для нас. Иногда судьба помогает. Количество отказов, с которыми, к сожалению, пришлось столкнуться Эберлу, означало, что мы получили именно того тренера, который нам был нужен. Такой стиль игры нравится команде и болельщикам. Футбол должен дарить радость. Вот почему дети играют в футбол. Сейчас вы можете увидеть это в нашей команде. Эберл попросил меня поговорить с Гвардиолой, потому что я его друг. Я сказал Пепу, что мне нужен честный анализ. Мы говорили по телефону почти два часа. Если коротко: он сказал, что абсолютно убежден, что Компани - правильный тренер для "Баварии"", - заявил Карл-Хайнц Румменигге.

Добавим, что мюнхенцы с 14 очками пока лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, однако столько же пунктов имеет "РБ Лейпциг". Следующий матч "Бавария" проведет 19 октября дома против "Штутгарта".