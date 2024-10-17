В региональном кубке Германии команда совершила камбэк, пропустив семь мячей до перерыва.

В региональном кубке Германии в матче "Ольденбург – Васбек" зрители увидели 14 голов. В первом тайме "Ольденбург" проигрывал гостям с разницей в 7 мячей.

Во втором тайме, вплоть до финального свистка, хозяева сравняли счёт. Последний седьмой гол игроки "Ольденбурга" забили на восьмой компенсированной минуте второго тайма.

Поскольку победитель в основное время не определился, командам предстояла серия пенальти. В ней хозяева поля оказались сильнее и обыграли "Васбек" со счётом 12:11.

Видео невероятного камбэка:

"Ольденбург" играет в Северной региональной лиге Германии и занимает предпоследнее 17 место в таблице. Клуб из одноимённого города набрал 11 очков.