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Боссы леверкузенского Байера не хотят отпускать свою звезду в Баварию
Понятная позиция от руководства клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство леверкузенского "Байера" не хочет отпускать Флориана Виртца в мюнхенскую "Баварию", несмотря на последние слухи, связывавшие его с возможным трансфером летом следующего года.
Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро прокомментировал слухи о возможном уходе Флориана Виртца в конце этого сезона.
"Я ничего не могу пообещать. В футболе никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Но, конечно, мы не хотим продавать наших лучших игроков прямым конкурентам".
"Я также сказал прямо об этом нашему защитнику Йонатану Та. Я понимаю, если ты хочешь покинуть клуб, но в таком случае я бы выбрал команду из другого чемпионата, не из Германии", — цитирует Карро издание Bild.
В этом сезоне 21-летний Флориан Виртц сыграл 10 матчей за леверкузенский "Байер" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав одну голевую передачу.
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