Боссы леверкузенского Байера не хотят отпускать свою звезду в Баварию

Руководство леверкузенского "Байера" не хочет отпускать Флориана Виртца в мюнхенскую "Баварию", несмотря на последние слухи, связывавшие его с возможным трансфером летом следующего года.

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро прокомментировал слухи о возможном уходе Флориана Виртца в конце этого сезона.

"Я ничего не могу пообещать. В футболе никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Но, конечно, мы не хотим продавать наших лучших игроков прямым конкурентам". "Я также сказал прямо об этом нашему защитнику Йонатану Та. Я понимаю, если ты хочешь покинуть клуб, но в таком случае я бы выбрал команду из другого чемпионата, не из Германии", — цитирует Карро издание Bild.

В этом сезоне 21-летний Флориан Виртц сыграл 10 матчей за леверкузенский "Байер" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав одну голевую передачу.