Бундеслига назвала имя лучшего игрока в сентябре

Бундеслига назвала имя лучшего игрока месяца в сентябре. Им стал нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Омар Мармуш.

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В сентябре 25-летний Омар Мармуш отметился 5 забитыми голами и 2 результативными передачами в трех играх за "Айнтрахт Франкфурт" в чемпионате Германии. Сейчас он является лучшим бомбардиром Бундеслиги в этом сезоне с 8 забитыми голами и самым результативным игроком — 12 голевых действий в шести матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что "Айнтрахт" хочет продлить контракт со своим нападающим до 2028 года. Игроком активно интересуются английские клубы.