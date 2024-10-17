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Похоронное бюро стало спонсором одного из клубов Германии
Bestattungen Müller стал спонсором первой команды
Х: GRADA B pro
Футбольный клуб "Локомотив Лейпциг" удивил футбольное сообщество необычным партнерством.
Похоронное бюро Bestattungen Müller стало спонсором первой команды клуба, выступающего в Региональной лиге.
"Вместе с Bestattungen Müller мы получили еще одного спонсора. Похоронное бюро, которое имеет шесть филиалов в городе Лейпциг и его окрестностях, готово помочь в трудные времена", - говорится в заявлении.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
18.10.2024 в 00:00
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