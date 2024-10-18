Менхенгладбахская Боруссия продлила контракт со своим левым вингером

Несмотря на то, что менхенгладбахская "Боруссия" довольно неудачно провела прошлый сезон (14-е место), она имела и светлые пятна внутри команды. Речь идет о Робине Хаке, который присоединился к "жеребцам" год назад и был одним из тех, кто обеспечил команде прописку (13 голов и 3 ассиста). В нынешней кампании вингер также играет важную роль в клубе, поэтому руководство решило продлить сотрудничество с 26-летним игроком. Контракт футболиста продлен до 2029 года.

"Я чрезвычайно рад, что продление контракта состоялось, и с нетерпением жду следующих нескольких лет в "Боруссии". Мы с семьей с самого начала чувствовали себя в Менхенгладбахе как дома. Я уже пережил много замечательных моментов в "Боруссии-Парке" вместе с командой и с нетерпением жду многих других. Окружение и общие условия в "Боруссии" просто идеальные. Мне очень нравится работать с ребятами, и я хочу помочь команде набрать как можно больше очков", - заявил игрок после продления соглашения.

Добавим, что в этом сезоне Робин Хак провел 5 игр и отметился одним ассистом.