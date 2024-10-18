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Румменигге касательно проведения большого количества матчей: Игроки и их агенты сами попали в эту ловушку
У немца свое мнение относительно этой ситуации
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Родри, Бернарду Силва, Сон Хын Мин, Гвардиола, Алиссон Бекер, - это небольшой список людей, которые в последнее время поднимали тему о чрезмерном количестве матчей в календаре. Впрочем, по мнению бывшего функционера "Баварии" Карла-Гайнца Румменигге в этом в значительной степени виноваты сами футболисты.
"Игроки и их агенты сами попали в эту ловушку. Требуя все больших и больших зарплат, они заставляют клубы генерировать все больше и больше доходов. А как генерируется этот доход? Ну, за счет большего количества матчей. Нужно найти решение, чтобы вернуться к более серьезным и рациональным временам, в том числе и в экономическом контексте. Людям понравится этот турнир [новый формат Клубного чемпионата мира, - Прим. ред.], который впервые пройдет в такой форме в следующем году. Это будет хороший турнир, я в этом убежден. И он происходит лишь раз в четыре года, еще одна вещь, о которой мы не должны забывать", - цитирует Румменигге Marca.
Напомним, что 69-летний бывший функционер "Баварии" консультировался с Гвардиолой относительно назначения Компани на пост тренера мюнхенского клуба.
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