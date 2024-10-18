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Одного из лидеров Штутгарта следующим летом можно будет приобрести по сниженной цене
Об этом сообщает Sky Sport Germany
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энцо Мийо является одним из наиболее ярких игроков "Штутгарта" под руководством Себастьяна Генесса. Еще не так давно он был кандидатом на продажу при Бруно Лаббадии, а сейчас 22-летний атакующий полузащитник стал лидером "швабов". Прошлым летом капитаном сборной Франции U-21 уже интересовались различные клубы, в том числе и "Кристал Пэлас", однако в следующем году его будет трудно удержать.
Сообщается, что в контракте Мийо, который рассчитан до 2028 года, есть пункт о переходе в другой клуб. Таким образом, 22-летний игрок может перейти за фиксированную трансферную сумму в размере от 18 до 20 млн евро, что делает его мега выгодным предложением для ряда топ-клубов летом.
Добавим, что в этом сезоне Энцо Мийо провел 9 матчей, где отметился 5 голами и 2 ассистами.
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