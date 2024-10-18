Одного из лидеров Штутгарта следующим летом можно будет приобрести по сниженной цене

Энцо Мийо является одним из наиболее ярких игроков "Штутгарта" под руководством Себастьяна Генесса. Еще не так давно он был кандидатом на продажу при Бруно Лаббадии, а сейчас 22-летний атакующий полузащитник стал лидером "швабов". Прошлым летом капитаном сборной Франции U-21 уже интересовались различные клубы, в том числе и "Кристал Пэлас", однако в следующем году его будет трудно удержать.

Сообщается, что в контракте Мийо, который рассчитан до 2028 года, есть пункт о переходе в другой клуб. Таким образом, 22-летний игрок может перейти за фиксированную трансферную сумму в размере от 18 до 20 млн евро, что делает его мега выгодным предложением для ряда топ-клубов летом.

Добавим, что в этом сезоне Энцо Мийо провел 9 матчей, где отметился 5 голами и 2 ассистами.