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Одного из лидеров Штутгарта следующим летом можно будет приобрести по сниженной цене

Германия

Об этом сообщает Sky Sport Germany

Одного из лидеров Штутгарта следующим летом можно будет приобрести по сниженной цене

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Энцо Мийо является одним из наиболее ярких игроков "Штутгарта" под руководством Себастьяна Генесса. Еще не так давно он был кандидатом на продажу при Бруно Лаббадии, а сейчас 22-летний атакующий полузащитник стал лидером "швабов". Прошлым летом капитаном сборной Франции U-21 уже интересовались различные клубы, в том числе и "Кристал Пэлас", однако в следующем году его будет трудно удержать.

Сообщается, что в контракте Мийо, который рассчитан до 2028 года, есть пункт о переходе в другой клуб. Таким образом, 22-летний игрок может перейти за фиксированную трансферную сумму в размере от 18 до 20 млн евро, что делает его мега выгодным предложением для ряда топ-клубов летом.

Добавим, что в этом сезоне Энцо Мийо провел 9 матчей, где отметился 5 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Sky Sport Germany
Опубликовал: Александр Гресь
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