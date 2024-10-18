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Полузащитник РБ Лейпциг может покинуть клуб уже зимой
Игрок недоволен отсутствием игрового времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что 25-летний полузащитник "РБ Лейпциг" Элиф Эльмас недоволен ситуацией с отсутствием игрового времени. Игрок сборной Северной Македонии может покинуть клуб уже зимой.
Этим летом Эльмас имел предложения от разных клубов, в частности и от "Аталанты", но остался в Германии. В клубе надеются, что ситуация с игроком решится в ближайшее время, однако, если ничего не изменится, он уйдет в ближайшее трансферное окно.
Напомним, что Эльмас присоединился к "Лейпцигу" за 24 миллиона евро в начале января 2024 года. Во второй половине прошлого сезона Эльмас провел 14 матчей за "быков" в Бундеслиге. В этом сезоне Элиф сыграл лишь 7 минут в поединке Лиги чемпионов против "Атлетико Мадрид".
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