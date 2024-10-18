  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Полузащитник РБ Лейпциг может покинуть клуб уже зимой
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник РБ Лейпциг может покинуть клуб уже зимой

Германия

Игрок недоволен отсутствием игрового времени

Полузащитник РБ Лейпциг может покинуть клуб уже зимой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сообщается, что 25-летний полузащитник "РБ Лейпциг" Элиф Эльмас недоволен ситуацией с отсутствием игрового времени. Игрок сборной Северной Македонии может покинуть клуб уже зимой.

Читайте такжеАстон Вилла планирует рекордное для клуба подписание в январе следующего года

Этим летом Эльмас имел предложения от разных клубов, в частности и от "Аталанты", но остался в Германии. В клубе надеются, что ситуация с игроком решится в ближайшее время, однако, если ничего не изменится, он уйдет в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что Эльмас присоединился к "Лейпцигу" за 24 миллиона евро в начале января 2024 года. Во второй половине прошлого сезона Эльмас провел 14 матчей за "быков" в Бундеслиге. В этом сезоне Элиф сыграл лишь 7 минут в поединке Лиги чемпионов против "Атлетико Мадрид".

По теме
yellow-arrow
Микель Артета: Томас Тухель один из лучших тренеров в мире
yellow-arrow
Одного из лидеров Штутгарта следующим летом можно будет приобрести по сниженной цене
yellow-arrow
Румменигге касательно проведения большого количества матчей: Игроки и их агенты сами попали в эту ловушку
РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости