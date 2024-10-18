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Спортдир Баварии - о Сане: "Мы ведем переговоры с его агентом"

Германия

Контракт игрока истекает летом следующего года

Спортдир Баварии - о Сане: "Мы ведем переговоры с его агентом"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль рассказал о переговорах с Лероем Сане относительно возможного продления его контракта с клубом, который заканчивается этим летом.

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"Сейчас важно, чтобы Лерой чувствовал себя в комфорте и мог показать, на что он способен на поле. Мы открыто общаемся с его агентом, и как только будет принято решение, мы сразу объявим об этом", — отметил Эберль.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" активно следит за Лероем Сане, а также за Леоном Горецкой из "Баварии". Левый защитник "мюнхенцев" Альфонсо Дэвис тоже привлекает внимание "красных дьяволов".

В этом сезоне 28-летний Сане провел 4 матча за "Баварию" во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

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Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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