"Мы ожидаем напряженного поединка". Алонсо высказался о матче против Айнтрахта

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо высказался накануне матча против "Айнтрахта" из Франкфурта.

"Мы рады, что после перерыва все снова вместе. Мы хорошо потренировались сегодня и готовы к завтрашнему дню. Для нас такой перерыв не в новинку.

"Франкфурт" - сильная команда, которая сейчас в очень хорошей форме. Мы ожидаем напряженного матча, и нам понадобится наша лучшая игра", - сказал Алонсо.