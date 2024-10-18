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"Мы ожидаем напряженного поединка". Алонсо высказался о матче против Айнтрахта

Германия
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Тренер Байера высказался о своем сопернике в Бундеслиге

"Мы ожидаем напряженного поединка". Алонсо высказался о матче против Айнтрахта

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо высказался накануне матча против "Айнтрахта" из Франкфурта.

"Мы рады, что после перерыва все снова вместе. Мы хорошо потренировались сегодня и готовы к завтрашнему дню. Для нас такой перерыв не в новинку.

"Франкфурт" - сильная команда, которая сейчас в очень хорошей форме. Мы ожидаем напряженного матча, и нам понадобится наша лучшая игра", - сказал Алонсо.

Напомним, что матч "Байер" - "Айнтрахт" состоится 19 октября в 16:30 по киевскому времени.

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