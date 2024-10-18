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"Мы ожидаем напряженного поединка". Алонсо высказался о матче против Айнтрахта
Тренер Байера высказался о своем сопернике в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо высказался накануне матча против "Айнтрахта" из Франкфурта.
"Мы рады, что после перерыва все снова вместе. Мы хорошо потренировались сегодня и готовы к завтрашнему дню. Для нас такой перерыв не в новинку.
"Франкфурт" - сильная команда, которая сейчас в очень хорошей форме. Мы ожидаем напряженного матча, и нам понадобится наша лучшая игра", - сказал Алонсо.
Напомним, что матч "Байер" - "Айнтрахт" состоится 19 октября в 16:30 по киевскому времени.
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