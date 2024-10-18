Бундеслига. 7-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Санкт-Паули 2:1

Голы: Бенсебаини 43, Гирасси 83 – Смит 78

Серу Гирасси и Джейми Гиттенс вытащили для "Боруссии" победу в очередном проваленном матче. У гвинейца снова победный гол после 70+ минуты, и серия из 7 голов в 6 поединках. У англичанина – решающий ассист и 6-е результативное действие в кампании. Все тоже после 70-й минуты.

За характер Дортмунд хвалить нужно. Но это единственное, за что команда Нури Шахина получает положительные отзывы в этом сезоне. Если бы не относительно неплохие результаты, новый коуч бы уже был первым претендентом на увольнение, как минимум в Германии. Потому как игра его команды снова была блеклой и бледной.

Центрбек "Боруссии" Вальдемар Антон сегодня повторил рекорд последних 5 сезонов топ-лиг по количеству действий с мячом. 195 за 90 минут, как было у Родри в 2020-м против "Вест Хэм Юнайтед". Дортмунд три четверти времени игры владел мячом, и большую часть из них их центрбеки просто перекатывали мяч. Любая попытка продвижения заканчивалась либо передачей в никуда, либо привозом импотентного "плеймейкера" Джана.

Тем не менее, БД сохранила свой пятничный рекорд. И установила новый. 39-й матч кряду в пятницу "Боруссия" не проиграла, выиграв 30 из них. 20 лет без поражений в этот день недели. Также это 4-я победа на "Сигнал Идуна Парк" в 4-х поединках сезона.

Хотя до редкой осечки было близко – Гирасси вырвал победный после соло Гиттенса за 7 минут до конца основного. А в компенсированное после аута хозяев простил Дзвигала, с линии вратарской зарядил выше ворот.

"Боруссия" же открыла счет довольно рандомно. Бенсебаини с метров 14 головой идеально пробил после стандарта. Хотя до того "Санкт-Паули" со стандарта забил с офсайда, а также Джан подарил выход 1 на 1 для Афолайяна. Но "Боруссию" снова и снова спасали мелочи. 2:1. Когда Гирасси перестанет тащить, задница Шахина будет под серьезной угрозой.

Боруссия Д: Кобель – Бенсебайни, Шлоттербек, Антон, Рюэрсон – Джан (Нмеча, 69), Гросс (Гиттенс, 46) – Забитцер, Брандт, Мален (Байер, 76) – Гирасси

Санкт-Паули: Василь – Метс, Валь, Смит – Треу, Вагнер, Ирвайн, Салиакас (Дзвигала, 82) – Гилавоги (Бэнкс, 69), Эггештайн (Альберс, 88), Афолайян (Синани, 88)