Экс-полузащитника Ливерпуля попросили уйти из его нынешнего клуба

Экс-полузащитника английского "Ливерпуля" Наби Кейту попросили уйти из клуба.

После того как он отказался сесть в автобус команды перед важной игрой, узнав, что его нет в стартовом составе, полузащитник, по его словам, извинился. Тренер немецкого клуба Оле Вернер не смог этого подтвердить.

Сейчас Кейта тренируется с командой U23 и хочет в зимнее трансферное окно покинуть клуб.

На пресс-конференции Вернер сказал, что с гвинейским полузащитником клуб обращался нормально.

Я верю, что мы обращались с ним очень, очень гуманно и очень, очень прозрачно в каждый момент с тех пор, как он был с нами» - ответил тренер Оле Вернер в пятницу на пресс-конференции когда его спросили о назойливой теме, - сказал Вернер.

Он подчеркнул, что клуб повел себя по отношению к Кейте очень корректно.



Как клуб, вы всегда должны помнить, что перед вами не просто игрок, но и человек, - заявил Вернер.

Наби Кейта перешёл в немецкий "Вердер" в 2023 году свободным агентом из "Ливерпуля". За клуб он сыграл 5 матчей, в которых получил 2 жёлтых карточки.

Английский клуб купил игрока из немецкого "РБ Лейпциг" за 65 млн евро.