  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Томас Мюллер - о том, кто вернул мюнхенца доминантность: Эти голы – следствие нашего стиля
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Томас Мюллер - о том, кто вернул мюнхенца доминантность: Эти голы – следствие нашего стиля

Германия

Возвращаются в более атакующий стиль

Томас Мюллер - о том, кто вернул мюнхенца доминантность: Эти голы – следствие нашего стиля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился своим мнением о том, как изменилась "Бавария" после прихода Венсана Компани.

"Сейчас мы играем в более веселый футбол. Мы начали забивать намного больше. Но нужно понимать, что эти голы – следствие нашего стиля и того, как мы начали воплощать свои идеи на футбольном поле.

У нас давно не было ничего подобного. Конечно, в прошлых сезонах мы провели несколько хороших матчей. Но такого доминирования над соперниками, как сейчас, у нас точно не было", — сказал Мюллер.

Напомним, "Бавария" занимает первое место в чемпионате Германии, у них в активе 14 очков, сегодня "мюнхенцы" сыграют против "Штутгарта" в 19:30. На данный момент "мюнхенцы" еще ни разу не проиграли в этом сезоне.

Читайте такжеСпортдир Баварии - о Сане: "Мы ведем переговоры с его агентом"
По теме
yellow-arrow
Экс-полузащитника Ливерпуля попросили уйти из его нынешнего клуба
yellow-arrow
Байер – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 19.10.2024
yellow-arrow
Бундеслига. Боруссия Д – Санкт-Паули 2:1. Гирасси вытащил очередную игру
Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bavarian Football Works
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости