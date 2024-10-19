Томас Мюллер - о том, кто вернул мюнхенца доминантность: Эти голы – следствие нашего стиля

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился своим мнением о том, как изменилась "Бавария" после прихода Венсана Компани.

"Сейчас мы играем в более веселый футбол. Мы начали забивать намного больше. Но нужно понимать, что эти голы – следствие нашего стиля и того, как мы начали воплощать свои идеи на футбольном поле.

У нас давно не было ничего подобного. Конечно, в прошлых сезонах мы провели несколько хороших матчей. Но такого доминирования над соперниками, как сейчас, у нас точно не было", — сказал Мюллер.