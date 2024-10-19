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Томас Мюллер - о том, кто вернул мюнхенца доминантность: Эти голы – следствие нашего стиля
Возвращаются в более атакующий стиль
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер поделился своим мнением о том, как изменилась "Бавария" после прихода Венсана Компани.
"Сейчас мы играем в более веселый футбол. Мы начали забивать намного больше. Но нужно понимать, что эти голы – следствие нашего стиля и того, как мы начали воплощать свои идеи на футбольном поле.
У нас давно не было ничего подобного. Конечно, в прошлых сезонах мы провели несколько хороших матчей. Но такого доминирования над соперниками, как сейчас, у нас точно не было", — сказал Мюллер.
Напомним, "Бавария" занимает первое место в чемпионате Германии, у них в активе 14 очков, сегодня "мюнхенцы" сыграют против "Штутгарта" в 19:30. На данный момент "мюнхенцы" еще ни разу не проиграли в этом сезоне.
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