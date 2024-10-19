Бундеслига. Бавария – Штутгарт 4:0. Его величество Харри Кейн

Бундеслига. 7-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Штутгарт 4:0

Голы: Кейн 57, 60, 80, Коман 89

"Бавария" ушла на международную паузу с удручающей серией из трех матчей без побед во всех турнирах. "Байер" сумел сдержать атаку "рекордмайстра", "Астон Вилла" наказала агрессивный персональный прессинг Компани на контратаках, ровно как и Омар Мармуш и его "Айнтрахт".

Все это подняло ряд вопросов к обновленной "Баварии", собиравшей восторги в первые месяцы сезона. И обещало крайне трудную борьбу со "Штутгартом" Себастьяна Хенесса. Тем более, что против клуба из родного города не мог играть Джамал Мусиала.

И ожидания оправдались в первом тайме против "шваб". Команда Хенесса сделала стартовые 45 минут максимально некомфортными для "рекордмайстра". "Штутгарт" качественно играл без мяча – перекрыл центр поля, минимизировал пространство между линий, жизненно необходимые для комбинаций "Баварии".

В таком сценарии вся незначительная угроза шла с флангов. Альфонсо Дэвис в дебюте выбежал из-под прессинга и в итоге создал полумомент для Гнабри. Также Дэвид и ошибался, и после его ошибки Ундав оказался с мячом в самом сердце штрафной. На другом краю угрожал Геррейру. Рафа сначала вяло пробил носком из пределов штрафной, а затем дважды опасно подал на Кейна.

Но на вторую половину "шваб" не хватило. Сказалась накопленная за последние недели усталость – не все привыкли к игре на два фронта, а тут еще и "Штутгарт" стал главным поставщиком кадров для сборной Германии. Плюс после перерыва включился совсем другой Харри Кейн.

"Бавария" добавила в агрессии и интенсивности сразу после перерыва. Так Олисе и Гнабри запутали оборону гостей и создали момент Кейну, которому 10 сантиметров не хватило для того, чтобы замкнуть в пустые. "Штутгарт" ответил сразу несколькими опаснейшими контратаками. В одной из них опасно бил Демирович издали, а затем Вагноман умудрился промахнуться по полупустым воротам после катбека Левелинга.

Но очередная попытка контратаки для "шваб" окончилась жестко. Киммих прервал ее перехватом в центре поля, отдал Кейну, а Харри с 30 метров передал привет Нюбелю. 1:0. Придти в себя англичанин сопернику не дал. Буквально через несколько минут Мюллер гениально скинул Кейну пяткой, после чего Харри изящно перекинул лежащего Шабо и спокойно пробил мимо Нюбеля. А напоследок Кейн оформил хет-трик, добив в пустые после рикошета от лонгшота Пальиньи. А точку поставил Коман, наказав расклеившуюся оборону после очередной тончайшей передачи Мюллера.

4:0. Не будем подгонять выводы под результат. У "Баварии" снова были проблемы, и сухой первый тайм тому доказательство. Но и прогресс команды Компани тоже очевиден. Два главных его компонента – эффективность Кейна и мощный контрпрессинг, минимизировавший контругрозы опасных "шваб". Харри же был тенью самого себя на этом неудачном стрике из 3 матчей. Оттяжки в глубину только уводили его от опасных зон, а не путали соперника. Сегодня же Харри снова был на передовой атаки. Как и Левандовски, ему явно к лицу было партнерство с Мюллером. Но 10 ударов и хет-трик доказывают, что дело в первую очередь в адаптации роли англичанина на поле.

Бавария: Нойер – Дэвис, Ким Мин Чжэ, Упамекано (Горецка, 82), Геррейру (Лаймер, 68) – Павлович (Пальинья, 8), Киммих – Гнабри (Коман, 68), Олисе (Сане, 68) – Мюллер, Кейн

Штутгарт: Нюбель – Хендрикс (Миттельштедт, 66), Шабо, Руо, Вагноман (Чейз, 86) – Штиллер, Каразор – Ридер, Левелинг (Вольтемаде, 74) – Ундав (Туре, 74), Демирович (Мийо, 66)