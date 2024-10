Пропустит больше месяца. Бавария потеряла основного защитника

В матче 7-го тура Бундеслиги "Бавария" - "Штутгарт" (4:0) травмировался защитник мюнхенцев Александар Павлович. Ему пришлось покинуть поле на 8-й минуте из-за травмирования плеча.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, у игрока диагностировали перелом ключицы. Ожидается, что немец выбудет до конца ноября.

????⚠️ Bayern midfielder Aleksandar Pavlović has sustained a fractured collarbone.



The club expects Aleksandar to be out until the end of November, based on recovery process.



