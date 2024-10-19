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Пропустит больше месяца. Бавария потеряла основного защитника
Травмировался в сегодняшней игре
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 7-го тура Бундеслиги "Бавария" - "Штутгарт" (4:0) травмировался защитник мюнхенцев Александар Павлович. Ему пришлось покинуть поле на 8-й минуте из-за травмирования плеча.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, у игрока диагностировали перелом ключицы. Ожидается, что немец выбудет до конца ноября.
????⚠️ Bayern midfielder Aleksandar Pavlović has sustained a fractured collarbone.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2024
The club expects Aleksandar to be out until the end of November, based on recovery process.
Get well soon! ???????? pic.twitter.com/AwMlRQH3Ob
В текущем сезоне Павлович сыграл в 9-ти из 10-ти официальных матчей "Баварии" во всех турнирах. Забил 1 гол, принеся ничью с действующим чемпионом Германии "Байером" (1:1).
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