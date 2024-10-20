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Впервые за 2 года. РБ Лейпциг победил неудобного соперника
Неудобный соперник для "быков"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Бундеслиге "РБ Лейпциг" впервые за 2 года победил "Майнц". Последний раз победа "быков" была в январе 2022 года.
Соперники после этого встречались четырежды и "быки" не смогли одолеть "Майнц" ни дома, ни на выезде. Более того, три матча подряд "РБ Лейпциг" не забивал в личных встречах.
Последний гол "быков" в октябре 2022 года против "Майнца" забил Кристофер Нкунку. Тогда их встреча закончилась вничью 1:1. Остальные три встречи прошли без голов "Лейпцига".
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"Майнц" же за 3 матча забил 5 голов ворота своего соперника.
19 октября 2024 года неудачная серия "Лейпцига" против "Майнца" подошла к концу. Они не только забили два гола, но и сохранили ворота сухими.
Сейчас "РБ Лейпциг" на втором месте в Бундеслиге с 17 набранными очками. У них равное количество очков с "Баварией", но уступают по разнице забитых и пропущенных.
"Майнц" расположился на 11 месте с 8 очками.
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