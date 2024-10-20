Бундеслига. Хольштайн – Унион 0:2. Берлинцы возвращаются в топ-5

Бундеслига. 7-й тур

Киль, Хольштайн-Штадион

Хольштайн – Унион 0:2

Голы: Кемляйн 18, Роте 89

"Унион" возвращает свое место в топ-5, добыв уверенную победу в Киле. Примечательно, что в этом туре все представители верхней пятерки взяли по 3 очка. Для команды Бо Свенссона это первый успешный выезд в Бундеслиге этого сезона. Неудивительно, что он случился именно в Киле, где дебютанты элиты проиграли все свои матчи в кампании.

Что удивило, так это главные действующие лица этого вечера. "Унион" приучил воспринимать себя как работящую команду посредственных, но опытных исполнителей, которые умеют выжимать результат буквально из воздуха. Сегодня же мы увидели и первый гол выпускника "Униона" в истории Бундеслиги 20-летнего Алёши Кемляйна. Мощный перфоманс голом подкрепил на год младший Тим Роте. А впереди всю динамику задавали не намного более старые Вертессен и Холлербах.

Бо Свенссон быстро вернул "Униону" и их игровое ДНК, и подкрепил результатами. А впридачу добавил свой фирменный прессинг и умение развивать молодежь, чем клуб совсем не отличался с момента возвращения в элиту. Действительно сильная тренерская работа.

Даже в матче против одного из главных аутсайдеров "Унион" в первую очередь заботился о нейтрализации соперника. В таких условиях бедолаги из Киля за стартовый час игры имели лишь один шанс со стандарта после ошибки Реннова на выходе. В ответ же берлинцы атаковали куда острее.

Уже в дебюте Вертессен изящно подал на Холлербаха, которому не хватило пары сантиметров, чтобы достать мяч головой и уложить в пустой угол. Зато вот Кемляйн через четверть часа после подачи Роте праздновал свой первый гол в Бундеслиге в карьере. А тот же Вертессен до перерыва этот перевес чудом не удвоил. В итоге сняли вопросы при полной игровой доминации берлинцы аж в концовке. Роте сделал это с корнера во второй раз в кампании. 0:2.

Хольштайн: Вайнер, Беккер, Порат (Шульц, 80), Коменда, Эррас (Пухач, 68), Ивежич, Ремберг, Кнудсен (Матино, 46), Гигович (Арп, 80), Пихлер, Бернхардссон (Скрибски, 34)

Унион: Реннов, Диогу Лейте, Фогт, Дуки, Роте, Триммель, Хедира, Кемляйн (Хаберер, 87), Скарке (Чжон Ву Ен, 27), Вертессен (Бенеш, 75), Холлербах (Сьебатшо, 75)