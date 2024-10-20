Бундеслига. 7-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Вердер 2:4

Голы: Томаш 19, Меле 79 – Вайзер 45+5, Агу 51, Дукш 67, Грюлль 72

Удаление: Виммер 68

"Вердер" добыл очередную гостевую победу на "Фольксваген Арене", третью в нынешней кампании. "Вольфсбург" же, как и их сегодняшний соперник, продолжит поиски первой домашней виктории уже на следующих выходных.

"Вердер" перед международной паузой в Зинсхайме в очередной раз доказал, что их никогда нельзя списывать со счетов. Тогда парни Оле Вернера умудрились обыграть "Хоффенхайм" после того, как трижды пропустили в стартовые 12 минут. "Вольфсбург" в каком-то смысле повторил судьбу коллектива Пеллегрино Матараццо.

"Волки" тоже повели с дебюта и выглядели гораздо более предпочтительно в первой половине. Но стоило "Вольфсбургу" немного сбавить обороты, как бременцы как настоящие налетчики стали уничтожать оборону хозяев, пробивая их оборону раз за разом на коротком отрезке в полчаса игрового времени. А очередное глупое удаление Виммера поставило крест на надежде взять хоть какой-то результат этим вечером.

Хозяева повели в счете благодаря качественно разыгранному корнеру в дебюте. Затем контролировали игру еще минут 25, хоть и задумка Хазенхюттля с двумя быстрыми форвардами перед Виндом не особо оправдалась. "Волки" уже мыслями ушли на перерыв, как началась их беда.

Вайзер на 5-й компенсированной откликнулся на подачу Дукша и эффектно сравнял счет. Сразу после перерыва отметился и второй латераль бременцев Агу. Меньше чем через четверть часа Вайзер уже отвечал Душку взаимностью, ассистировав главному голеадору "Вердера".

"Вольфсбург" к этому моменту конкретно поплыл, а гости и не думали останавливаться. В следующие 5 минут оставили соперника в меньшинстве. А затем точку поставил Грюлль. "Волков" после такого избиения в собственном лагере хватило лишь на мяч Меле. 2:4.

Вольфсбург: Грабара – Кульеракис (Виммер, 65), Борнаув, Вавро – Каминьски, Арнольд (Герхардт, 42), Озджан, Баку (Фишер, 65) – Винд (Мэле, 78) – Амура, Тиагу Томаш

Вердер: Цеттерер – Юнг (Пипер, 23), Фридль, Малатини (Деман, 84) – Агу (Кен, 84), Линен, Битенкур, Вайзер – Шмид, Грюлль (Топп, 84) – Дукш