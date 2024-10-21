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Аутсайдер Бундеслиги уволил главного тренера и спортивного директора

Германия
Обновлено

Терпение у руководства лопнуло

Аутсайдер Бундеслиги уволил главного тренера и спортивного директора

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу "Бохум" потерпел шестое поражение в семи матчах этого сезона, оставшись на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии с одним набранным очком.

Находящийся в кризисе клуб отреагировал на поражение со счетом 2:3 от "Хоффенхайма", уволив главного тренера Петера Цайдлера и спортивного директора Марка Леттау.

"Несмотря на многочисленные дискуссии и усилия за последние несколько недель, не удалось добиться существенных улучшений со спортивной точки зрения и в турнирной таблице.

Поэтому директора клуба совместно со спортивным руководством и командой провели тщательный анализ. Результат: нет уверенности в том, что мы сможет достичь цели избежать вылета из лиги с нынешним составом", - заявили в стане "невыбиваемых".

Напомним, 62-летний Цайдлер находился на тренерском мостике "Бохума" с июля 2024 года.

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Бундеслига тренер Бохум
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Источник:
Bochum
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
21.10.2024 в 09:13
Теперь в нешахтер?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
21.10.2024 в 09:13
Теперь в нешахтер?
Ответить
0
0

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