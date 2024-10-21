Аутсайдер Бундеслиги уволил главного тренера и спортивного директора

В субботу "Бохум" потерпел шестое поражение в семи матчах этого сезона, оставшись на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии с одним набранным очком.

Находящийся в кризисе клуб отреагировал на поражение со счетом 2:3 от "Хоффенхайма", уволив главного тренера Петера Цайдлера и спортивного директора Марка Леттау.

"Несмотря на многочисленные дискуссии и усилия за последние несколько недель, не удалось добиться существенных улучшений со спортивной точки зрения и в турнирной таблице. Поэтому директора клуба совместно со спортивным руководством и командой провели тщательный анализ. Результат: нет уверенности в том, что мы сможет достичь цели избежать вылета из лиги с нынешним составом", - заявили в стане "невыбиваемых".

Напомним, 62-летний Цайдлер находился на тренерском мостике "Бохума" с июля 2024 года.