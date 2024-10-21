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Аутсайдер Бундеслиги уволил главного тренера и спортивного директора
Терпение у руководства лопнуло
Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу "Бохум" потерпел шестое поражение в семи матчах этого сезона, оставшись на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии с одним набранным очком.
Находящийся в кризисе клуб отреагировал на поражение со счетом 2:3 от "Хоффенхайма", уволив главного тренера Петера Цайдлера и спортивного директора Марка Леттау.
"Несмотря на многочисленные дискуссии и усилия за последние несколько недель, не удалось добиться существенных улучшений со спортивной точки зрения и в турнирной таблице.
Поэтому директора клуба совместно со спортивным руководством и командой провели тщательный анализ. Результат: нет уверенности в том, что мы сможет достичь цели избежать вылета из лиги с нынешним составом", - заявили в стане "невыбиваемых".
Напомним, 62-летний Цайдлер находился на тренерском мостике "Бохума" с июля 2024 года.
#meinVfL hat auf die sportliche Krise reagiert: Cheftrainer Peter #Zeidler und Sportdirektor Marc #Lettau werden mit sofortiger Wirkung freigestellt. pic.twitter.com/dk93x6Yzmm— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) October 20, 2024
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