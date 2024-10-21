Лидер Баварии вернулся к тренировкам с командой после травмы

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала восстановился после травмы бедра и принял участие в полной тренировке с командой.

Немец пропустил последние два матча чемпионата Германии, в том числе разгромную победу над "Штутгартом" со счетом 4:0.

Ожидается, что Мусиала попадет в заявку на матч против "Барселоны" в рамках третьего тура Лиги чемпионов, который состоится 23 октября.