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Лидер Баварии вернулся к тренировкам с командой после травмы
Хорошие новости для болельщиков Баварии
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Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала восстановился после травмы бедра и принял участие в полной тренировке с командой.
Немец пропустил последние два матча чемпионата Германии, в том числе разгромную победу над "Штутгартом" со счетом 4:0.
Ожидается, что Мусиала попадет в заявку на матч против "Барселоны" в рамках третьего тура Лиги чемпионов, который состоится 23 октября.
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Источник:Вayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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