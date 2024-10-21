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Лидер Баварии вернулся к тренировкам с командой после травмы

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Лидер Баварии вернулся к тренировкам с командой после травмы

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Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала восстановился после травмы бедра и принял участие в полной тренировке с командой.

Немец пропустил последние два матча чемпионата Германии, в том числе разгромную победу над "Штутгартом" со счетом 4:0.

Ожидается, что Мусиала попадет в заявку на матч против "Барселоны" в рамках третьего тура Лиги чемпионов, который состоится 23 октября.

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Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
Вayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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