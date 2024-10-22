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Санкт-Паули продлил контракт с центральным защитником команды

Германия

Об этом говорится на сайте пиратов

Санкт-Паули продлил контракт с центральным защитником команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эрик Смит является основным игроком "Санкт-Паули" с 2021 года, когда его немецкий клуб сначала арендовал у "Гента", а позже выкупил его у бельгийцев. Шведский защитник помог "пиратам" попасть в Бундеслигу, и в этом сезоне он также появляется в основе. Руководство клуба удовлетворено выступлениями 27-летнего игрока и продлило контракт с защитником. Срок действия нового соглашения в "Санкт-Паули" не сообщается.

"Я подчеркнул, насколько комфортно чувствую себя в "Санкт-Паули", когда подписывал свой новый контракт в прошлом году, и моя семья также наслаждается жизнью в Гамбурге. Повышение в классе стало для меня достижением главной амбиции, и я очень благодарен всем, кто поддерживал команду. Из этого вытекают новые цели, так что я хотел бы помочь написать следующую главу и закрепить клуб в Бундеслиге", - заявил швед после продления контракта.

Добавим, что в этом сезоне Эрик Смит провел 8 поединков и отметился одним забитым мячом.

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Санкт-Паули (Гамбург)
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Источник:
Санкт-Паулі
Опубликовал: Александр Гресь
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