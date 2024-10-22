Штутгарт интересуется подписанием полузащитника из Брайтона

"Штутгарт" интересуется подписанием полузащитника Якуба Модера из "Брайтона". Клуб активно следит за ситуацией с контрактом игрока, который истекает в конце этого сезона.

25-летний хавбек сборной Польши и "Брайтона" может покинуть английский клуб летом на правах свободного агента, что потенциально позволяет ему уже сейчас начать поиск нового клуба. Также известно, что переговоры сейчас находятся на начальной стадии. Немецкий клуб считает переход Модера очень выгодным с финансовой точки зрения.

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Напомним, что в конце прошлого года Модер восстановился после разрыва крестообразных связок. В этом сезоне Якуб Модер провел лишь 71 минуту в матче 1/16 финала Кубка английской лиги за "Брайтон" против "Вулверхэмптона" (3:2).