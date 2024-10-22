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Нападающий Штутгарта может покинуть клуб летом следующего года
Недавно игрок дебютировал за сборную Германии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что нападающий "Штутгарта" Джейми Левелинг может покинуть клуб уже летом следующего года.
Некоторые топ-клубы АПЛ заинтересованы в подписании 23-летнего разнопланового нападающего "Штутгарта" Джейми Левелинга. Как известно, его действующий контракт с клубом рассчитан до 2028 года, однако в этом соглашении есть пункт об увольнении игрока следующим летом за сумму около 20-25 миллионов евро.
Во время октябрьского международного перерыва Джейми Левелинг удачно дебютировал за национальную команду Германии в матче против сборной Нидерландов. В этой игре он забил единственный гол, добыв победу для бундестим.
В этом сезоне Джейми Левелинг принял участие в 11 матчах за "Штутгарт" во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.
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