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Бавария уверена, что сможет продлить контракт с ключевым игроком команды
В настоящее время ведутся переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" уверена, что сможет продлить контракт со своим ключевым игроком команды Йозуа Киммихом.
В данный момент известно, что между клубом и 29-летним полузащитником продолжаются переговоры. Теперь Киммих более открыт к обсуждению нового соглашения с "Баварией" по сравнению с прошлым сезоном.
Как известно, его трансфер в "ПСЖ" этим летом не состоялся, а "Бавария" стремится к тому, чтобы Киммих остался в команде и стал лицом их проекта в будущем.
Отметим, что в этом сезоне Йозуа Киммих сыграл во всех 10 матчах за "мюнхенцев" во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.
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