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Бавария уверена, что сможет продлить контракт с ключевым игроком команды

Германия

В настоящее время ведутся переговоры

Бавария уверена, что сможет продлить контракт с ключевым игроком команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" уверена, что сможет продлить контракт со своим ключевым игроком команды Йозуа Киммихом.

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В данный момент известно, что между клубом и 29-летним полузащитником продолжаются переговоры. Теперь Киммих более открыт к обсуждению нового соглашения с "Баварией" по сравнению с прошлым сезоном.

Как известно, его трансфер в "ПСЖ" этим летом не состоялся, а "Бавария" стремится к тому, чтобы Киммих остался в команде и стал лицом их проекта в будущем.

Отметим, что в этом сезоне Йозуа Киммих сыграл во всех 10 матчах за "мюнхенцев" во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

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Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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MAGA KING
22.10.2024 в 13:54
«Новый кредит не имеет целевого назначения, что позволяет Украине распределять средства по своему усмотрению» Уже усмотрели
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Комментарии 1
avatar
MAGA KING
22.10.2024 в 13:54
«Новый кредит не имеет целевого назначения, что позволяет Украине распределять средства по своему усмотрению» Уже усмотрели
Ответить
0
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