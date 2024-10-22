Бавария уверена, что сможет продлить контракт с ключевым игроком команды

Мюнхенская "Бавария" уверена, что сможет продлить контракт со своим ключевым игроком команды Йозуа Киммихом.

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В данный момент известно, что между клубом и 29-летним полузащитником продолжаются переговоры. Теперь Киммих более открыт к обсуждению нового соглашения с "Баварией" по сравнению с прошлым сезоном.

Как известно, его трансфер в "ПСЖ" этим летом не состоялся, а "Бавария" стремится к тому, чтобы Киммих остался в команде и стал лицом их проекта в будущем.

Отметим, что в этом сезоне Йозуа Киммих сыграл во всех 10 матчах за "мюнхенцев" во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.